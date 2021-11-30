الرئيس الإيراني: رفع العقوبات عنصر أساسي في مفاوضات الملف النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 02:04 مساء
صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. (أ ف ب)


جدَّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على أن تفضي المباحثات الجارية في فيينا حول الملف النووي الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران، مشددًا على أن ذلك عنصر أساسي في المفاوضات.

وخلال هذا الاتصال، الإثنين، دعا ماكرون من جهته طهران إلى «الالتزام بشكل بناء» في المفاوضات بحسب ما قال قصر الإليزيه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونصّ الاتفاق النووي المبرم العام 2015 على رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني في مقابل خفض جذري لبرنامج طهران النووي، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق أحاديا العام 2018 وأعادت فرض عقوبات، في المقابل تخلت إيران التي تنفي أن تكون تنوي امتلاك القنبلة الذرية، تدريجًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وخلال الاتصال الهاتفي، ذكّر الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني بهدف باريس المتمثل «برؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها كلها وأن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

في المقابل، دعا رئيسي نظيره الفرنسي «إلى العمل مع الأطراف الآخرين في فيينا على إنجاز المفاوضات ورفع العقوبات المفروضة على إيران» بحسب ما جاء في بيان رسمي، مشيرًا إلى أن «إرسال فريق كامل إلى المحادثات يظهر التزام إيران الجدي بهذه المباحثات».

وأضاف: «من بدأ بانتهاك الاتفاق حول النووي يجب أن يستعيد ثقة الطرف الآخر لكي تؤتي المفاوضات نتائج مثمرة» في إشارة إلى الأميركيين، مؤكدًا في «حال رفع الأميركيون العقوبات واحترم الأوروبيون تعهداتهم ستحترم إيران التزاماتها».

ولفت إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة «تعاونها الكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أسفت الأسبوع الماضي لغياب تقدم على صعيد مسائل عدة عالقة.

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