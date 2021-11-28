جزيرة «باربادوس» تستعد لأن تصبح جمهورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 04:15 مساء
صورة مركبة لساندرا ميسون رئيسة باربادوس المقبلة والملكة اليزابيث. (أ ف ب)

تستعد جزيرة باربادوس للتحرر من التاج البريطاني والتحول إلى جمهورية لتواجه بنفسها التأثير الاقتصادي لوباء «كوفيد-19» على السياحة والتفاوتات الموروثة من الماضي الاستعماري، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وستنصب باربادوس المعروفة بشواطئها الرائعة الثلاثاء ساندرا ميسن التي انتخبت بالاقتراع العام غير المباشر رئيسة للبلاد بدلا من الملكة إليزابيث الثانية، وستبدأ الاحتفالات بهذا الانتقال التاريخي إلى الحكم الجمهوري وتشمل حفلات وعروضا عسكرية مساء الاثنين بحضور الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني. 

وجاء إحلال النظام الجمهوري في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في الكاريبي والمستقلة منذ 1966 بعد سنوات من حملات محلية ونقاشات طويلة حول قرون من النفوذ البريطاني الذي تخلله مئتا عام من العبودية. 

وتتذكر شارون بيلامي تومسون (50 عاما) التي رأت في طفولتها إليزابيث الثانية خلال زيارة للجزيرة «عندما سمعت عن الملكة شعرت بسعادة كبيرة بينما كنت فتاة صغيرة»، واضافت في العاصمة بريدجتاون «عندما كبرت بدأت أتساءل عما تعنيه هذه الملكة حقا لي ولبلدي. لم يكن لذلك أي معنى»، مؤكدة أن «وجود امرأة رئيسة في باربادوس سيكون أمرا رائعا».

,يرى ناشطون مثل فيرانا بولبوليا مؤسسة «جمعية مسلمي باربادوس» أن الاستعمار البريطاني والعبودية مسؤولان بشكل مباشر عن عدم المساواة في الجزيرة، وتقول الشابة البالغة 26 عاما إن «الفروق في الثروة، والقدرة على امتلاك عقارات وحتى الحصول على قروض مصرفية، كل هذا مرتبط بالبنى التي تم إنشاؤها في ظل الحكم البريطاني»، وتضيف أن «القيود المادية للعبودية كسرت ولم نعد نضعها لكن القيود المعنوية ما زالت قائمة في أذهاننا». 

ونظمت باربادوس أول انتخابات رئاسية لها في أكتوبر بعد 13 شهرا من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني، لكن بعض السكان يشيرون إلى وجود مشكلات أكثر إلحاحا بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» التي كشفت اعتماد البلاد على السياحة المقبلة خصوصا من بريطانيا، وقبل انتشار كورونا، كان يزور الجزيرة المعروفة بمياهها الصافية أكثر من مليون شخص كل عام.

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