واشنطن تعرب عن «قلق عميق» من حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان

الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» حيال حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان، حيث تم توقيف عشرات الأشخاص خلال تظاهرات على خلفية جفاف نهر يعد أساسيًّا للمنطقة، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية السبت.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على «تويتر» عن «قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين. يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، توقيف 67 متظاهرًا خلال احتجاجات تخللها العنف في مدينة أصفهان بعدما جف أحد الأنهار. وقال الجنرال في الشرطة، حسن كرامي، لوكالة أنباء «فارس»: «أوقفنا 67 من العناصر الرئيسية والمحرِّضين الذين يقفون وراء الاضطرابات» في المدينة الجمعة.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب، السبت، في أصفهان بوسط إيران، في اليوم التالي ليوم شهد أعمال عنف خلال تظاهرة للاحتجاج على جفاف نهر، كما أفاد شهود وموقع التلفزيون الحكومي.

وذكر قائد شرطة المحافظة أن الأجهزة الأمنية نفذت «عددًا محدودًا من التوقيفات» الجمعة. ومنذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات، متهمين السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضًا نقصًا شديدًا في المياه.