الشرطة الإيرانية تعلن توقيف 67 متظاهرا في أصفهان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 03:59 مساء
تظاهرات في مدينة أصفهان بإيران. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، توقيف 67 متظاهرًا خلال احتجاجات تخللها العنف في مدينة أصفهان بعدما جف أحد الأنهار.

وقال الجنرال في الشرطة، حسن كرامي، لوكالة أنباء «فارس»: «أوقفنا 67 من العناصر الرئيسية والمحرِّضين الذين يقفون وراء الاضطرابات» في المدينة الجمعة، بحسب «فرانس برس».

انتشرت شرطة مكافحة الشغب، السبت، في أصفهان بوسط إيران، في اليوم التالي ليوم شهد أعمال عنف خلال تظاهرة للاحتجاج على جفاف نهر، كما أفاد شهود وموقع التلفزيون الحكومي.

وذكر قائد شرطة المحافظة أن الأجهزة الأمنية نفذت «عددًا محدودًا من التوقيفات» الجمعة. ومنذ أكثر من أسبوعين، ينظم سكان أصفهان تظاهرات للاحتجاج على الجفاف الحاد الذي تعانيه المنطقة منذ سنوات، متهمين السلطات بتحويل المياه من المدينة لإمداد محافظة يزد المجاورة التي تعاني أيضًا نقصًا شديدًا في المياه، بحسب «فرانس برس».

وأصبح نهر زايندة رود الجاف منذ العام 2000، الذي يمر عبر ثالث أكبر مدينة في البلاد، مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين. وروى أحد سكان المنطقة السبت أن «الوضع كان هادئًا في مجرى نهر زايندة رود والشوارع خالية، لكنني سمعت عن انتشار شرطة مكافحة الشغب على جسر خاجو» الذي يمر عبر هذا النهر.

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