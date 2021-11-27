61 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» بين مسافرين قدموا من جنوب أفريقيا إلى أمستردام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 11:09 صباحا
مطار سخيبول الهولندي. (الإنترنت)

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، السبت، 61 إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» بين مسافرين قدموا على متن رحلتين من جنوب أفريقيا، مع إجراء المزيد من الفحوص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالمتحورة الجديدة لكورونا «أوميكرون».

وقالت سلطة الصحة الهولندية في بيان: «نعلم الآن أن 61 من نتائج هذه الفحوص جاءت إيجابية، و531 سلبية» مضيفة أن الذين تأكدت إصابتهم يخضعون للحجر الصحي في فندق قرب مطار سخيبول، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعيش العالم هذه الايام حالة جديدة من الرعب جراء جراء انتشار متحور جديد لفيروس «كورونا» أكثر سرعة في الانتشار وقال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن بلاده بحاجة لمعرفة المزيد عن المتحور «أوميكرون» المكتشف حديثا في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنه «إنذار خطير» ومثير للقلق. وأضاف فاوتشي، أن موضوع أوميكرون لا يزال يتفاعل ويتطور، حيث لا تزال الحقائق تتوالى عنه، مؤكدا وجود «اتصالات نشطة للغاية» مع علماء جنوب إفريقيا.

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