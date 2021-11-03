المبعوث الأميركي يتوجه إلى إثيوبيا الخميس للدعوة إلى حل سلمي

المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فلتمان. (الإنترنت)

يتوجّه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فلتمان، إلى إثيوبيا يومي الخميس والجمعة، للدعوة إلى حلٍ سلمي وسط تصاعد الصراع مع جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، عند إعلان الزيارة إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن الحجم المتصاعد للعمليات القتالية والعنف الداخلي وهي تراقب الوضع عن كثب»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي في نهاية الأسبوع سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا دون استبعاد الزحف إلى العاصمة.

حالة طوارئ

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدُّم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت «فانا برودكاستينغ كوربوريشن» أن «حالة «الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد».

- إثيوبيا تعلن حالة طوارئ على مستوى البلاد بعد محاولة متمردي تيغراي التقدم نحو العاصمة

- مفوضة حقوق الإنسان: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي

وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.

الولايات المتحدة تحذر من محاصرة العاصمة أديس أبابا

وحذَّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلًا من ذلك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي في معهد السلام الأميركي: «دعوني أكون واضحًا: نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي لمحاصرة أديس أبابا».