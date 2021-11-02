إثيوبيا تعلن حالة طوارئ على مستوى البلاد بعد محاولة متمردي تيغراي التقدم نحو العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 05:47 مساء
عناصر تابعة للجيش الإثيوبي. (الإنترنت)

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدُّم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت «فانا برودكاستينغ كوربوريشن» أن «حالة «الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد»، وفق «فرانس برس».

وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.

الولايات المتحدة تحذر من محاصرة العاصمة أديس أبابا
وحذَّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلًا من ذلك، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي في معهد السلام الأميركي: «دعوني أكون واضحًا: نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي لمحاصرة أديس أبابا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترحيل 163 مهاجرا عبر مطار معيتيقة إلى نيجيريا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
برشلونة في لقاء الفرصة الأخيرة بدوري الأبطال أمام دينامو كييف بتوقيت ليبيا
رياضة عالمية
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: «بايرن و«يوفنتوس» و«سالزبورغ» للتأهل المبكر.. و«برشلونة» ...
رياضة عالمية
كرة القدم لفتيات شمال العراق.. عودة للحياة بعد سنوات الحرب
رياضة عالمية
وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات
ليبيا
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
بعد 20 عاما.. مهرجان «بابل» يعود إلى العراق
ثقافة وفن
اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها ...
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهارات تكشف لك كفاءة محرك السيارة المستعملة