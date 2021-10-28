بايدن يكشف عن الإطار الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق الاجتماعي

بايدن يكشف عن الإطار الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق الاجتماعي

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، الإطار الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق الاجتماعي والبيئي وهو على «ثقة» بأن كل تيارات الحزب الديمقراطي ستدعمها، واضعًا بذلك حدًا لتوتر استمر أسابيع بحسب ما أفاد مسؤولون في البيت الأبيض.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن قيمة خطة بايدن الجديدة حول الإنفاق الاجتماعي قد خفضت بمقدار النصف إلى 1750 مليار دولار. ونقلت عن أحد مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله «يرى الرئيس أن الإطار الجديد سيسمح له بالحصول على دعم 50 سيناتورًا ديمقراطيًا وسيحصل على موافقة مجس النواب أيضا».

وكما نقلت «فرانس برس» عن مسؤول آخر قوله إن مشروعي القانون اللذين يدفع بهما بايدن الأول حول البنى التحتية والثاني حول إجراءات الاجتماعية والبيئة، يشكلان «استثمارات تاريخية» مع أن قيمتهما خفضت بشكل كبير مقارنة مع الخطة الأصلية.