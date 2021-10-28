تايوان تشعل الصراع بين بكين وواشنطن مجددا.. وتراشق حول احتمالات التدخل العسكري

رئيسة تايوان تساي إنغ-وين (وسط) في قاعدة عسكرية في كاوسيونغ، 26 سبتمبر 2020 (فرانس برس)

قالت الصين إن تايوان «لا تملك الحق في الانضمام الى الأمم المتحدة» بعدما حضت الولايات المتحدة على مشاركة أكبر للجزيرة في المنظمة الأممية، ما أثار توترًا يمكن أن يتصاعد خاصة بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن لبكين.

وتوجَّه بايدن بكلام إلى الصين خلال قمة شرق آسيا التي عقدت افتراضيًا، إذ قال لقادة دول المنطقة بمن فيهم رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ إن بلاده «تشعر بقلق عميق حيال الإجراءات القسرية والاستباقية التي تقوم بها الصين (...) عبر مضيق تايوان»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

انتقاد جديد من واشنطن للصين

وأضاف بايدن في جلسة مغلقة إن مثل هذه الأعمال تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وتصريحاته هي أحدث انتقاد موجه من الولايات المتحدة الى الصين في المواجهة المستمرة بين القوتين العالميتين.

وفي بيان لمناسبة مرور 50 عامًا على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقديم مقعد لبكين وإخراج تايبيه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء الماضي، إنه يأسف لاستبعاد تايوان بشكل متزايد عن الساحة العالمي.

وقال بلينكن «نظرًا إلى أن المجتمع الدولي يواجه عددًا غير مسبوق من القضايا المعقدة والعالمية، من المهم في مكان ما أن يساعد جميع المعنيين في معالجة هذه المشكلات. ويشمل ذلك 24 مليون شخص يعيشون في تايوان».

قضية براغماتية وليست سياسية

وأضاف أن مشاركة تايوان الهادفة في نظام الأمم المتحدة ليست قضية سياسية بل براغماتية. وتابع: «لهذا السبب، نشجّع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلينا في دعم مشاركة قوية وهادفة لتايوان في نظام الأمم المتحدة برمته وفي المجتمع الدولي».

وتعتبر بكين أن تايوان التي فر إليها القوميون المهزومون في البر الرئيسي نهاية الحرب الأهلية الصينية العام 1949، مقاطعة تابعة لها. وردت بكين على بيان بلينكن مؤكدة موقفها بأن حكومة تايوان ليس لها مكان على الساحة الدبلوماسية العالمية.

وقال ما شياوغوانغ الناطق باسم مكتب شؤون تايوان في بكين خلال إيجاز إعلامي «الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية تتألف من دول تتمتع بسيادة»، مشددًا على أن تايوان جزء من الصين.

وطالما دعت الولايات المتحدة إلى انخراط تايوان في نشاطات الأمم المتحدة؛ لكنّ البيان الأخير يضيف إلى تصعيد الخطاب الدبلوماسي والمواقف العسكرية بشأن تايوان.

وتسجّل الصين بانتظام رقمًا قياسيًا في عدد طلعات الطيران الحربي قرب الجزيرة.

احتمالات التدخل العسكري الأميركي في تايوان

وردًا على سؤال الأسبوع الماضي حول احتمال حصول تدخل عسكري أميركي للدفاع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم من الصين، رد بايدن إيجابًا قائلًا «نعم لدينا التزام في هذا الصدد».

وسرعان ما تراجع البيت الأبيض عن هذه التعليقات بعد تحذيرات من الصين، استمرارا لسياسة الولايات المتحدة المعتمدة منذ فترة طويلة والمسماة «استراتيجية الغموض» التي تساعد واشنطن بموجبها تايوان في بناء دفاعاتها وتعزيزها دون التعهد صراحة بتقديم مساعدتها في حال حدوث هجوم.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 للاعتراف ببكين ممثلًا رسميًا ووحيدًا للصين. لكنّ واشنطن لا تزال أقوى حليف لتايوان ومزوّدها الأول بالأسلحة، بل إنّ الإدارة الأميركية ملزمة من الكونغرس ببيع الجزيرة أسلحة لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

وأكد بلينكن الثلاثاء مجددًا أن الولايات المتحدة ما زالت تعترف ببكين فقط، لكنه شدد على المؤهلات الديموقراطية للجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة.