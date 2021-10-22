روسيا: محادثات بين بوتين ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 03:10 مساء
بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت. (الإنترنت)

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، في مدينة سوتشي على البحر الأسود الجمعة محادثات هي الأولى مع بوتين، وبدأ اللقاء  بعيد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى سوتشي حيث حطت طائرته كما يظهر في لقطات بثها التلفزيون الروسي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

تولى بينيت منصبه في يونيو خلفًا لبنيامين نتانياهو الذي بقي في السلطة 12 عامًا وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بوتين، وقال بوتين الجمعة إن البلدين لديهما علاقات «فريدة» وأمل بـ«استمرارية علاقة الثقة» التي بناها مع الحكومة الإسرائيلية السابقة.

وتوجّه بينيت لبوتين بالقول إن «إسرائيل تراه صديقًا حقيقيًا للشعب اليهودي»، مشيدا بجهود الاتحاد السوفياتي ضدّ ألمانيا النازية، وأضاف أنهما سيتحدثان عن «الوضع في سورية وعن جهودنا لمنع اختراق في برنامج إيران النووي والعسكري».  

وقال بينيت عند توجهه إلى سوتشي إن علاقات إسرائيل مع موسكو هي «عنصر مهم» في سياسة إسرائيل مع الخارج وذلك بسبب «ملايين الناطقين بالروسية في إسرائيل والذين يشكّلون جسرًا بين البلدين».

وقد يكون هذا اللقاء الأخير لبوتين مع مسؤول أجنبي حضوريا، قبل بدء تطبيق الإجراءات التي فرضتها موسكو لكبح انتشار جائحة «كوفيد-19» الأسبوع المقبل، حيث قال الكرملين إن بوتين سيلغي الاجتماعات الحضورية خلال الإجازة على مستوى البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من 30 أكتوبر بهدف الحد من الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19».

وأشار مكتب بينيت الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيُناقشان برنامج إيران النووي، وموسكو من الموقّعين على اتفاق مبرم العام 2015 ينصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية على إيران مقابل التزامها بتقليص كبير لبرنامجها النووي ووضعه تحت رقابة الأمم المتحدة.

وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق بشكل أحادي في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق، وقال بينيت الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تمتلك أسلحة نووية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ممثل شهير يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم سينمائي
ثقافة وفن
قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث دخلت المستشفى
دولى
حومة يعلق على كلمة وزير الخارجية المصري في مؤتمر استقرار ليبيا
ليبيا
صرف 9 أشهر متأخرة من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ليبيا
إيداع منحة الزوجة والأبناء بحسابات المستحقين المصرفية
ليبيا
6 فرق في دوري التتويج للموسم الجديد.. والهبوط لآخر الترتيب في المجموعتين
رياضة محلية
منظمة «غافي» الدولية تضع تركيا تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال
دولى
الجزائر تعيِّن رئيس البرلمان السابق سفيرا فوق العادة لدى ليبيا
ليبيا
بوشناف وبوكليب يوقعان «الكلب الذهبي» و«نهارات لندنية»
ثقافة وفن
انتقادات لمشروع محتمل لتغيير اسم «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
المنقوش: لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة
ليبيا
أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»
دولى
10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر ...
ليبيا
وزير الصحة البريطاني يحذر من انتشار الوباء بين الشباب.. والحكومة تراقب متحورة ...
دولى
باشاغا: لن أعترض على خيارات الليبيين.. وقلة لا تريد الانتخابات خوفا على مصالحها
ليبيا
رسميا.. «فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة يصدر تعليماته بمعالجة أوضاع مرتبات العاملين بمطار بنينا وشركات المناولة ...
ليبيا
مصر.. مقتل 17 شخصا في حادث تصادم بالقاهرة
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف كيف أفلتت الأرض من مصير الزهرة