إغلاق في موسكو 10 أيام لمواجهة تفشي «كورونا»

تقديم الرعاية الطبية لمريض في مستشفى في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، بإغلاق كل الخدمات غير الأساسية في المدينة في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر حتى 7 نوفمبر بهدف الحد من انتشار الموجة الأكثر فتكًا لفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين: «خلال هذه الفترة، سيتعين على كل الشركات والمنظمات في موسكو التوقُّف عن العمل»، مشيرًا إلى أن أماكن «بيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية» معفاة من القرار، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، طلب الرئيس الروسي فلاديمير إعطاء إجازة مدفوعة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من الوباء.

وأعلن دعمه «اقتراح إعلان فترة 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر إجازة من العمل»، مناشدًا الروس غير المتعاونين أن يتلقوا اللقاح، وقال: «رجاءً، كونوا مسؤولين».