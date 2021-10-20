أميركا تجيز الخلط بين لقاحات «كورونا»

مسافرون يقفون في طوابير في مطار ميامي الدولي،2 أغسطس 2021، (ا ف ب)

أعلنت «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية، الأربعاء، أنّها أجازت إعطاء من تلقوا لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 جرعة معزّزة من لقاح مختلف عن ذلك الذي تلقّوه في البداية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية «المزج والمطابقة» بين اللّقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.



وقالت هذه الإدارة الفدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة الأغذية والعقاقير في البلاد، في بيان، إنها خلصت إلى أن «الفوائد المعروفة والمحتملة لاستخدام جرعة واحدة معزّزة غير متجانسة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامها لدى السكّان المؤهّلين».

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وهناك ثلاثة لقاحات مضادة لكوفيد-19 مرخص بها في الولايات المتحدة حالياً هي «فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون»، ويعني القرار الصادر الأربعاء أن من تلقّى جرعتين من «فايزر» أو «موديرنا» أو جرعة واحدة من «جونسون آند جونسون» بإمكانه الآن الحصول على جرعة معزّزة من أحد اللقاحين الآخرين.