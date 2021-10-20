هجوم جوي إثيوبي جديد على عاصمة إقليم تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 11:22 صباحا
مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي في ميكيلي. (أ ف ب)

شنَّ الجيش الإثيوبي غارة جوية على عاصمة منطقة تيغراي الشمالية، للمرة الثانية هذا الأسبوع، على ما أفادت مصادر إنسانية ودبلوماسية وأحد سكان ميكيلي لوكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن أحد السكان قوله، الأربعاء، إن القصف الجوي دمر خصوصًا موقعًا صناعيًا، موضحًا أنه كان «كثيفًا جدًا والطائرة كانت قريبة جدًا».

وأكد ناطق باسم الحكومة هذه المعلومات، وقال رئيس مكتب الاتصال الحكومي ليغيسي تولو لوكالة «فرانس برس» في رسالة نصية قصيرة إن الغارة «استهدفت منشآت تم تحويلها (من قبل متمردي تيغراي) إلى مركز لتصنيع الأسلحة وإصلاح معداتهم العسكرية». 

وشن الجيش الإثيوبي، الإثنين، غارتين على مواقع «جبهة تحرير تيغراي الشعبية» في ميكيلي في تصعيد جديد للنزاع بين القوات الفدرالية الإثيوبية وحلفائها ضد المتمردين منذ ما يقرب من العام. 

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا» أن ثلاثة أطفال على الأقل قُتلوا خلال الغارة الأولى.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تحدثت مصادر عدة عن بوادر هجوم جديد من قبل نظام رئيس الوزراء أبيي أحمد، ضد مسؤولي تيغراي الذين تولي مقاليد السلطة في إثيوبيا طيلة ثلاثين عامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. أهالي درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
ليبيا
بالصور.. محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
نيويورك تقرر إزالة تمثال لتوماس جيفرسون من مقره لماضيه الاستعبادي
دولى
«البيتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
الرباط الصليبي يضرب الاتحاد والأهلي طرابلس بعد جولة الذهاب في أفريقيا
رياضة محلية
فلوسنا - هل تجهل الحكومة مشاكلنا لتؤسّس مركز خدمة المواطن
فيديو
كاركاتير حليم - منحة الزواج و«الأربعين ألفا»!
كاريكاتير
إردوغان يتعهد إقامة «شراكة رابحة» مع الأفارقة
دولى
عاشور في تصريح إلى «بوابة الوسط»: كليمنتي خطأ كبير ولا بد من التصحيح برحيله ...
رياضة محلية
مصر: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز القاهرة والإسكندرية
عربى
بالصور: أطفال دار الرعاية طرابلس في منزل الدبيبة بمناسبة المولد النبوي
ليبيا
صندوق النقد: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط.. ولكن
اقتصاد
مقتل «البوب» في مواجهة مع الأمن بصبراتة
ليبيا
هيئة الأوقاف بحكومة الوحدة: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة محرمة»
ليبيا
للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري
ليبيا
أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير