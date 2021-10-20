جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 01:29 صباحا

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء جلسة طارئة مغلقة حول كوريا الشمالية التي أكدت أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخًا بالستيًا من طراز جديد من غواصة.

وقالت المصادر إن الجلسة ستعقد بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وستبدأ بعد ظهر الأربعاء.

- كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا من غواصة

أعلنت كوريا الشمالية، أنها اختبرت الثلاثاء بنجاح إطلاق صاروخ بالستي «من طراز جديد» من غواصة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الصاروخ يتمتع بـ«الكثير من التقنيات المتطورة في مجالي التحكم والتوجيه»، وإنه أطلق من نفس الغواصة التي استخدمتها بيونغ يانغ قبل خمس سنوات، حين أجرت أول تجربة على إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي بحر-أرض.

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