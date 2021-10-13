بلينكن: واشنطن ستلجأ إلى «خيارات أخرى» حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى «خيارات أخرى» إذا فشل المسار الدبلوماسي على صعيد البرنامج النووي الإيراني، فيما أكد نظيره الإسرائيلي أن بلاده تحتفظ بحق استخدام القوة ضد طهران.

وقال بلينكن في تصريح للصحفيين إنه يأمل نجاح المحادثات مع إيران إلا أنه حذّر من أن الهامش المتاح «خذ بالانحسار»، بحسب «فرانس برس».

وفي رد على تلويح نظيره الإسرائيلي يائير لبيد باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية، قال بلينكن باقتضاب «نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها».