محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»

صورة لم يحدد تاريخها لجوهر تسارناييف وزعتها وزارة العدل الأميركية. (أ ف ب)

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، في مصير جوهر تسارناييف منفذ الاعتداء الدموي على ماراثون بوسطن في 2013، وستطرح تساؤلات ما إذا يجب أن يمضي بقية حياته في السجن أو أن يُعدم.



القضية التي تثير تساؤلات جوهرية حول اختيار هيئة المحلفين في الجرائم التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة تكشف أيضًا عن تناقضات موقف الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن عقوبة الإعدام، وفق وكالة «فرانس برس».



فقد وعد الرئيس الديمقراطي خلال حملته بالعمل من أجل إلغاء هذه العقوبة على المستوى الفدرالي. لكن حكومته ستدعو، الأربعاء، أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا الى إعادة العمل بعقوبة الإعدام الصادرة بحق جوهر تسارناييف في محكمة البداية الأولى.



في العام 2013 زرع هذا الطالب من أصل شيشاني مع شقيقه الأكبر تاميرلان، قنبلتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول في سباق ماراثون بوسطن ما أوقع ثلاثة قتلى بينهم طفل في الثامنة من العمر، و264 جريحًا.



تم التعرف عليهما بفضل كاميرات المراقبة، ولاذ الشقيقان بالفرار وقتلا شرطيًا أثناء فرارهما. بعد ثلاثة أيام على الاعتداء، قُتل الشقيق الأكبر خلال مواجهة مع قوات الأمن. وعثر على جوهر تسارناييف جريحًا وهو مختبئ في مركب. كتب على أحد الجدران أنه كان يريد الانتقام للمسلمين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان.



بايدن أمام «معضلة» إعدام منفذ اعتداء بوسطن

خلال محاكمته العام 2015 أمام محكمة فدرالية في بوسطن، أكد محاموه أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا (28 عامًا اليوم) كان تحت تأثير شقيقه الأكبر الذي كان متطرفًا. ودون نكران فداحة الوقائع، طلبوا عقوبة السجن المؤبد. لم تقتنع هيئة المحلفين وقررت عقوبة الإعدام.



في 2020، ألغت محكمة فدرالية الحكم مشيرة إلى مخالفتين فيه. ورأت أنه في مثل هذا الملف الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة، كان يجب استجواب أعضاء هيئة المحلفين المحتملين حول ما قرأوه أو رأوه عند وقوع الاعتداء بهدف استبعاد هؤلاء الذين قد كونوا رأيًا.

- الإعدام لجوهر تسارناييف المدان بتفجير ماراثون بوسطن

كما اعتبرت أن المحكمة أخطأت برفضها طلب الدفاع الذي كان يريد التطرق إلى جريمة قتل ثلاثية تعود إلى العام 2011، ارتكبها على الأرجح الشقيق الأكبر كإثبات على شخصيته كمؤثر.