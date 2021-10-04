ضغوط على سورية للسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 09:36 مساء
قناع وقائي في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا. (أ ف ب)

طالبت دول غربية، الإثنين، سورية بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول أراضيها، معتبرة أن دمشق تواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة.

وترزح سورية تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق «فرانس برس».

وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شدّدت سفيرة بريطانيا جوانا روبر، على «ضرورة أن تصدر سورية تأشيرات دون إعاقة أو تأخير».

هجوم كيميائي 
ودعت روبر سورية إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلًا على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما في العام 2018. وأخيرًا أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في يونيو من العام الحالي.

-  «فرانس برس»: أول اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني منذ اندلاع النزاع في سورية
-  بوتين ينتقد التدخل الأجنبي في سورية لدى استقباله الأسد

وقُتل أكثر من 40 شخصًا في الهجوم على دوما، ما قاد دولًا غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه بأنها للأسلحة الكيميائية تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

تأخر المحادثات 
وأعرب المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق. وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سورية ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء. وشدد أرياس على أن إعلان سورية بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية «لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا» بسبب ما اعتبره «ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل».

وتنفي موسكو أن تكون قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق العام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفّذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

وطالبت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون روسيا بتقديم إيضاحات حول ملابسات تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني العام الماضي، بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك، وفق خبراء غربيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
«القبائل» تطلب من صنع الله مزيدا من الاهتمام بالزويتينة
ليبيا
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
الأردن يرد على «وثائق باندورا»: «مغلوطة» و«تهدد سلامة الملك وأسرته»
عربى
المنقوش تشيد بالدعم الكويتي لليبيا
ليبيا
للمرة الأولى.. روبوت يصور الموج من داخل الأعاصير
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
الحكومة السودانية: مخزون الدواء والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء ...
اقتصاد
إعصار «شاهين» يحصد أرواح تسعة أشخاص في عمان وإيران (فيديو)
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هوندا» تكشف سيارات جوية