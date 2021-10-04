حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 10:08 صباحا
رسام الكاركاتير السويدي لارش فيلكس. (أرشيفية: أ ف ب)

تُوفي الأحد في حادث سير رسام الكاركاتير السويدي لارش فيلكس الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ العام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاركاتيرية ساخرة. وقُتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم الشرطة لـ«فرانس برس»: «يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق». ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

سبب وفاة لارش فيلكس «غير واضح»
وأشار بيان للشرطة إلى أن سبب الحادث ليس واضحًا. وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون :«الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها».

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاركاتيرية الذي تضمن إساءة للنبي محمد العام 2007 غضب المسلمين. وعرضت القاعدة 100 ألف دولار جائزة لمن يقتل فيلكس.

كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت الى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر. وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.

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