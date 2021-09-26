بعد إحباط «محاولة انقلابية».. البرهان يتعهد بـ«هيكلة» الجيش السوداني وتطهيره من الإخوان المسلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 05:20 مساء
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

تعهَّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الأحد، العمل على «هيكلة» القوات المسلحة، في تصريحات تأتي بعد أيام من إعلان السلطات عن انقلاب فاشل.

وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم: «القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها»،  وأضاف: «لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة»، متعهّدًا على وجه الخصوص تطهيرها من الإخوان المسلمين، بحسب «فرانس برس».

إجراء انتخابات وتسليم السلطة
كما أكد حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وقال: «نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية». وأضاف: «وبعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي».

وعقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورًا، وقّع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في أغسطس من العام نفسه اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

-  بعد محاولة الانقلاب.. حميدتي يحمل السياسيين المسؤولية.. والبرهان: قضيتنا الوطن وليس الكراسي
-  الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الانقلاب في السودان

ولاحقًا، تم تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية 2023 بعدما أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد. وتتألف السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة البرهان، وحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

إحباط «محاولة انقلابية»
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السودانية إحباط «محاولة انقلابية»، متهمة «ضباطًا من فلول النظام البائد» بتنفيذها، في إشارة الى نظام البشير.

وقال حمدوك في بيان إن المحاولة الانقلابية «كشفت ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك» نظام البشير الذي «لا يزال يشكل خطرًا على الانتقال». وكان حمدوك أشار إلى وجود حالة من «التشظي» داخل المؤسسة العسكرية في يونيو. 

وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية سامنثا باور خلال زيارة إلى الخرطوم في أغسطس: «الولايات المتحدة تؤكد أن السودان يجب أن يكون لديه جيش واحد وتحت قيادة واحدة».  وأضافت: «سندعم جهود المدنيين لإصلاح المنظومة الأمنية ودمج قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة للمعارضين السابقين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد المصراتي يفوز وديا على الظهرة
رياضة محلية
«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
أفغانستان: «طالبان» تعلق جثامين 4 خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات
دولى
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»