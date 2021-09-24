روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا»

سجلت روسيا، الجمعة، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس «كورونا» بلغت 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بـ«كوفيد-19» في روسيا إلى 202 ألف و273 وفاة، هي الأعلى في أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».
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