روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 11:02 صباحا

سجلت روسيا، الجمعة، أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس «كورونا» بلغت 828 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بـ«كوفيد-19» في روسيا إلى 202 ألف و273 وفاة، هي الأعلى في أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

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