الجيش الأميركي ينفي وقوع إطلاق نار في قاعدة عسكرية

قاعدة ميد العسكرية الشديدة التحصين بولاية ميرلاند شمال العاصمة واشنطن. (أرشيفية، أ ف ب)

نفى الجيش الأميركي اليوم الخميس ما أعلنه مسؤول عسكري عن وقوع خمسة جرحى في إطلاق نار وقع في قاعدة للجيش في ميريلاند (شمال شرق)، مؤكّداً أنّ ما حصل كان مجرّد تدريب مقرّر مسبقا.

وقال الناطق باسم البنتاغون إيريك باهون في بيان اليوم الخيمس إن «المعلومات المتعلّقة بحصول إطلاق نار في قاعدة فورت ميد غير صحيحة، ما حصل كان تدريباً مقرّراً مسبقاً»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أكد مدير الطوارئ في مركز عمليات الطوارئ في القاعدة العسكرية جيفري ماكليندون للوكالة الفرنسية أن مسلّحاً أطلق النار في الساعة 9:46 داخل القاعدة «ممّا أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح»، مشيراً إلى أن إطلاق النار تمّ احتواؤه وأن وضع الجرحى غير واضح.