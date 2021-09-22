بايدن يشجّع أوروبا على تقوية دفاعها لإكمال دور «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 07:23 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن «من الضروري أن يكون الدفاع الأوروبي أقوى وأكثر كفاءة»؛ للمساهمة في الأمن عبر المحيط الأطلسي وإكمال «دور الحلف الأطلسي»، وذلك في بيان مشترك مع إيمانويل ماكرون، في ختام اتصال تناول أزمة الغواصات، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان الذي صدر عن الأليزيه والبيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي أن الولايات المتحدة «تؤكد مجدداً أن التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادىء له أهمية استراتيجية».

- أزمة الغواصات.. ماكرون وبايدن يتفقان على عملية تشاور لـ«تأمين الثقة»

وأورد البيان أن «الرئيس بايدن أبلغ (ماكرون) التزامه الدائم في هذا الصدد»، مضيفًا أن الرئيسين الأميركي والفرنسي اللذين سيلتقيان «في أوروبا نهاية شهر أكتوبر المقبل»، «قررا إطلاق عملية تشاور معمق تهدف إلى تأمين الظروف التي تضمن الثقة».

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