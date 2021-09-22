أزمة الغواصات.. ماكرون وبايدن يتفقان على عملية تشاور لـ«تأمين الثقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 07:16 مساء
صورة مركبة للرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي ماكرون. (الإنترنت)

توافق إيمانويل ماكرون وجو بايدن خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، على أن إجراء «مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي» أزمة الغواصات الاسترالية، وفق بيان مشترك للأليزيه والبيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس».

وأورد البيان أن «الرئيس بايدن أبلغ (ماكرون) التزامه الدائم في هذا الصدد»، مضيفًا أن الرئيسين الأميركي والفرنسي اللذين سيلتقيان «في أوروبا نهاية شهر أكتوبر المقبل»، «قررا إطلاق عملية تشاور معمق تهدف إلى تأمين الظروف التي تضمن الثقة».

- ماكرون يقرر عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

وفي وقت سابق اليوم، قرر ماكرون عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بعد تواصله مع جو بايدن بشأن أزمة الغواصات الأسترالية، بحسب بيان مشترك صادر عن الإليزيه والبيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس».

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