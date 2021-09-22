ماكرون يقرر عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 07:08 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)

قرر إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بعد تواصله مع جو بايدن بشأن أزمة الغواصات الأسترالية، بحسب بيان مشترك صادر عن الإليزيه والبيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت باريس قد أعلنت الجمعة استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، عقب إلغاء كانبيرا عقدًا ضخمًا مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديداً مع واشنطن للغرض نفسه.

- مشاورات بين ماكرون وبايدن على خلفية أزمة الغواصات الأربعاء

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن، بشأن الأزمة المفتوحة بين باريس وواشنطن حول فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكة أمنية جديدة لمواجهة الصين، تتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

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