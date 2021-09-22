زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 08:50 صباحا
سكان يعاينون الأضرار الطفيفة جراء الزلزال في ملبورن بأستراليا، 22 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات، جنوب شرق أستراليا، اليوم الأربعاء، ما أدى الى اهتزاز المباني في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفا، في منطقة غير معتادة على الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلّي، وإنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أجهزة الإنقاذ أنّها تلقّت اتصالات استغاثة من مناطق بعيدة وصولا إلى مدينة دوبو الواقعة على بُعد نحو 700 كيلومتر من مركز الزلزال، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال في بادئ الأمر ب 5.8 درجات قبل أن تعدلها إلى 5.9.

وكان غالبية سكان ملبورن الذين يخضعون للعزل منذ ثمانية أسابيع، في منازلهم عند وقوع الزلزال، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد سكان مذعورين يخرجون من منازلهم.

وأكد رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تحدث من نيويورك، عدم تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار جسيم، لكنه أقر بالجانب «المزعج جدا» للزلزال بالنسبة للسكان في منطقة غير معتادة على الهزات مثل أستراليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
اللافي يدعو إلى تنظيم ملتقى شبابي كبير خلال شهر أكتوبر
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
الحكومة السودانية: تصفية آخر جيوب الانقلاب.. والقبض على قادته من عسكريين ومدنيين
عربى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر