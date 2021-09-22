زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية

سكان يعاينون الأضرار الطفيفة جراء الزلزال في ملبورن بأستراليا، 22 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات، جنوب شرق أستراليا، اليوم الأربعاء، ما أدى الى اهتزاز المباني في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفا، في منطقة غير معتادة على الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلّي، وإنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أجهزة الإنقاذ أنّها تلقّت اتصالات استغاثة من مناطق بعيدة وصولا إلى مدينة دوبو الواقعة على بُعد نحو 700 كيلومتر من مركز الزلزال، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال في بادئ الأمر ب 5.8 درجات قبل أن تعدلها إلى 5.9.

وكان غالبية سكان ملبورن الذين يخضعون للعزل منذ ثمانية أسابيع، في منازلهم عند وقوع الزلزال، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد سكان مذعورين يخرجون من منازلهم.

وأكد رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تحدث من نيويورك، عدم تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار جسيم، لكنه أقر بالجانب «المزعج جدا» للزلزال بالنسبة للسكان في منطقة غير معتادة على الهزات مثل أستراليا.