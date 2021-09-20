الاتحاد الأوروبي: معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا «غير مقبولة»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (الإنترنت)

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن الطريقة التي تم التعامل بها مع فرنسا بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، في إطار الشراكة الأمنية الأميركية - الأسترالية - البريطانية، «غير مقبولة».

وقالت في حديث عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية، إن «أحد أعضاء (الاتحاد الأوروبي) جرى التعامل معه بطريقة غير مقبولة (...) نريد أن نعرف ما الذي حصل ولماذا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وأعلنت الدول الثلاث، الأربعاء الماضي، إطلاق تلك الشراكة لمواجهة الصين، وتتضمن تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وعلى أثره، أُلغي اجتماع كان مقررًا أن يعقد الأسبوع الجاري بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ونظيرها البريطاني بين والاس، بناءً على طلب باريس.