بعد اتفاق «أوكوس» الأمني.. بايدن يبعث برسالة طمأنة إلى فرنسا

الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة «تتطلّع للعمل بشكل وثيق مع فرنسا وشركاء رئيسيين آخرين»، في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، في رسالة طمأنة إلى باريس بعد انخراط واشنطن ولندن وكانبيرا في شراكة أمنية جديدة قد تطيح بمشروع عسكري فرنسي-أسترالي ضخم.

وقال بايدن إنّ «فرنسا بالخصوص لديها وجود مهمّ في منطقة الأطلسي-الهندي وهي شريك وحليف أساسي».

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وجاء تصريح بايدن إثر إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شراكة أمنية جديدة مسمّاة «أوكوس»، ستستحوذ كانبيرا بموجبها على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي، في خطوة من شأنها أن تطيح بصفقة ضخمة تناهز قيمتها 31 مليار دولار أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية تقليدية.