المفوضية الأوروبية تتعهد تقديم 100 مليون يورو مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:13 صباحا
أعلام الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت).

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان ووعدت بأن تقف الكتلة التي تضم 27 دولة «بجانب الشعب الأفغاني».

وقالت في خطاب «حالة الاتحاد» السنوي، وفق وكالة «فرانس برس»: «يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لتجنب الخطر الحقيقي هناك والمتمثل بمجاعة كبيرة وكارثة إنسانية. وسنفعل ما بوسعنا وسنزيد مرة أخرى المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو». وأوضحت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيحدد «حزمة دعم أفغانية جديدة أوسع نطاقا» خلال الأسابيع المقبلة.

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والثلاثاء، شكرت طالبان العالم على تعهدات بمئات ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة لأفغانستان، وحضت الولايات المتحدة على إظهار تعاطف في تعاملاتها المستقبلية. حيث صرح وزير الخارجية في الحكومة الموقتة أمير خان متقي خلال مؤتمر صحفي بأن الحركة ستنفق أموال المانحين بحكمة وستستخدمها لتخفيف الفقر.

وكان يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان التي سيطرت عليها طالبان في 15 أغسطس. وقال إن «الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية».

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