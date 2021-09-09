أول طائرة إجلاء مدنية من كابل منذ الانسحاب الأميركي تحط في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 07:21 مساء
مطار كابل في أفغانستان. (أ ف ب)

وصل عشرات بينهم مواطنون أميركيون إلى الدوحة آتين من مطار كابل، اليوم الخميس، في أول رحلة إجلاء لرعايا أجانب من العاصمة الأفغانية منذ استكمال انسحاب القوات الأميركية في 30 أغسطس.

وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس» هبوط الطائرة في مطار حمد الدولي، وهي أول رحلة من نوعها منذ إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في عمليات اتسمت بالفوضى وتوقفت مع استكمال الانسحاب الأميركي.

وقالت «فرانس برس»: «إن مراسليها في كابل شاهدوا الطائرة لدى إقلاعها، اليوم الخميس، متوجهة إلى قطر، في أول رحلة من نوعها منذ إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في عملية اتسمت بالفوضى وتوقفت مع استكمال الانسحاب الأميركي».

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن «المسافرين، وعددهم 200، ليسوا جميعهم من حاملي الجنسية الأميركية. هناك مواطنون أميركيون بين المجموعة التي تغادر كابل إلى الدوحة».

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