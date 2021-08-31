نيجيريا: استسلام 3 آلاف متطرف بينهم مئات من «بوكو حرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 07:18 مساء
زعيم «بوكو حرام» أبوبكر الشكوي. يناير 2018.(أ ف ب)

طلب مسؤولون في شمال نيجيريا مساعدة الحكومة المركزية بعد استسلام ثلاثة آلاف شخص في الأشهر الأخيرة، بينهم مئات من أعضاء جماعة «بوكو حرام» وآخرون يعيشون في ظل الحكم المتطرفين، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وأكد الجيش النيجيري أن عمليات الاستسلام هذه تؤكد نجاحه في مواجهة الجماعة الجهادية في النزاع المستمر منذ 12 عامًا، لكن المقاتلين وعائلاتهم بدؤوا الاستسلام بعد مقتل زعيم «بوكو حرام»، أبو بكر الشكوي، خلال قتال مع متطرفين من تنظيم «داعش» لولاية غرب أفريقيا في مايو.

وقال حاكم ولاية بورنو، باباجانا زولوم، في اجتماع في نهاية الأسبوع للمسؤولين الإقليميين: «لدينا عدد إجمالي يبلغ نحو ثلاثة آلاف منهم بين أيدينا»، وأوضح زولوم أن العديد من الذين استسلموا هم من النساء والأطفال والمزارعين الذين أُجبروا على العمل في المنطقة التي كانت تسيطر عليها «بوكو حرام».

وقال إن «نحو 600 أو 700 مزارع جرى تجنيدهم قسرًا»، من دون أن يذكر تفاصيل عن عدد النساء والأطفال، وأوضح أن فريقًا من الاستخبارات العسكرية والشرطة والحكام التقليديين والمجالس المحلية سيقابلون الذين استسلموا، مشيرًا إلى أن «الأطفال والنساء والمزارعين الذين لم يفعلوا أي شيء سيتم النظر في أوضاعهم وإطلاقهم بعد الإجراءات القانونية»، وتابع حاكم الولاية أنه «سيجري التعامل مع الآخرين وفقًا للقواعد واللوائح». 

وأثارت برامج العفو الخاصة بمقاتلي «بوكو حرام» التائبين غضب ضحايا الجماعة في شمال شرق نيجيريا حيث سقط نحو أربعين ألف قتيل ونزح مليونا شخص، ويدير الجيش النيجيري خطة لإزالة التطرف للمتطرفين التائبين تسمى عملية «الممر الآمن» ويخضعون في إطارها لإعادة تأهيل ويتلقون تدريبا مهنيا. 

لكن المنشأة الرئيسية التي تستضيف المؤهلين للبرنامج تبلغ طاقتها الاستيعابية 700 شخص فقط، وقال زولوم إن «ولاية بورنو ستعمل مع الأجهزة الأمنية بهدف فرز» المحتجزين، ودعا الحكومة المركزية إلى تقديم مزيد الدعم.

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