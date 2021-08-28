الـ«بنتاغون»: مقتل هدفين «مهمين» في تنظيم «داعش» وإصابة ثالث في غارة بأفغانستان

طائرة من دون طيار (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، مقتل «هدفين مهمين» في تنظيم «داعش» هما «مخطط» و«منفذ»، وإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة دون طيار في أفغانستان، دون كشف أسمائهم.

وقال الجنرال هانك تايلور، خلال مؤتمر صحفي، «يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيد المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم داعش قتلا وأُصيب ثالث بجروح» في الضربة التي نفذت السبت انطلاقًا من خارج أفغانستان، مضيفًا: «ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أنه نفذ ضربة بطائرة مسيّرة ضد أحد مُخَطّطي تنظيم «داعش» في خراسان، وذلك بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في مطار كابل.

وقال الكابتن بيل أوربان، من القيادة المركزية، إن الغارة الجوية التي نفذت بواسطة طائرة بلا طيار وقعت في إقليم نانغارهار بأفغانستان. وأضاف أن المؤشرات الأولية «تدل على أننا قتلنا الهدف، ولا عِلم لنا بسقوط ضحايا مدنيين».

وفي وقت سابق أشار الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركيّة، جون كيربي، إلى استمرار التهديدات «الجدية والمحددة».