زعيم حزب الله اللبناني يعلن استيراد الوقود من إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:11 صباحا
الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية حسن نصر الله. (الإنترنت)

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني يوم الأحد إنه سيبدأ في استيراد البنزين والمازوت من إيران.

ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود تسبب في ظهور طوابير طويلة في محطات الوقود وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي. وقالت مستشفيات ومخابز ومرافق أساسية أخرى إنها ستضطر لإغلاق أبوابها بسبب تناقص مخزونات الوقود لديها، بحسب «رويترز».

سنأتي بالمازوت والبنزين
وقال نصر الله في خطاب «أؤكد لكم نحن نعم إن شاء الله سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران قطعا»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على توفيره.

وفي يونيو ، قال نصر الله إن جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لمثل هذه الخطوة جاهزة وإن حزب الله سيكون قادرا على القيام بذلك، متجاوزا مصرف لبنان المركزي، لتجنب العقوبات الأميركية.

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وقال نصر الله الأحد إن إيران أكدت له أنها ستقف إلى جانب لبنان، وألقى باللوم على الحكومة اللبنانية والنفوذ الأميركي في عدم الرد على العرض الإيراني. وأضاف أنه جرى تسوية الأمر وأنه سيبلغ الناس بالجدول الزمني خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

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