نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 04:17 مساء
اعتصام والدات فتيات ثانوية شيبوك. 5 مايو 2014.(أ ف ب)

أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا، أمس السبت، أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهن جماعة «بوكو حرام» المتطرفة من مدرسة في شيبوك شمال شرق البلاد قبل سبع سنوات، أُطلق سراحها والتقت عائلتها.

وخطف نحو مئة عنصر من جماعة «بوكو حرام» 276 فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و 17 عامًا من مدرسة للبنات في شيبوك في ولاية بورنو في 14 أبريل 2014. وأثارت الحادثة استياء دوليًّا، وأدت إلى إطلاق حملة تحت شعار «أعيدوا لنا بناتنا» (#برينغ-باك-اور-غيرلز) من أجل إطلاق سراحهن. 

وذكرت منظمة العفو الدولية في الذكرى السابعة لخطفهن، في أبريل  الماضي، أن الجيش النيجيري تمكن من تحرير غالبية الفتيات أو عثر عليهن، لكن نحو مئة منهن ما زلن مفقودات، وأعلن حاكم بورنو باباغانا أومارا زولوم، في بيان، أن روث نغلادار بوغو جاءت إلى الجيش الشهر الماضي مع شخص قالت إنه زوجها، وأضاف: «أعرف شعور عائلات اللواتي ما زلن في الأسر، ولكن يجب أن نبقى متفائلين بعد تطورات اليوم». 

وقال مكتب حاكم بورنو، إن الفتاة حضرت إلى مقر للجيش في 28 يوليو، لكن النبأ لم يعلن لمنحها الوقت للاتصال بوالديها، ومنذ بدء تمرد جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة في 2009 في شمال شرق نيجيريا  أودى الصراع، الذي امتد إلى البلدان المجاورة، بحياة أكثر من 36 ألف شخص واضطر ثلاثة ملايين إلى الفرار من ديارهم، حسب الأمم المتحدة. 

وجرت عمليات خطف جماعي أخرى في شمال نيجيريا من شيبوك، ما أدى إلى إغلاق مئات المدارس، ومنذ ديسمبر الماضي خُطف نحو ألف طالب، لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى من البلاد، وقد أطلق سراح معظمهم لكن عددًا منهم لا يزالون محتجزين بعد أشهر من خطفهم.

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