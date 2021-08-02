مؤيدون للرئيس البرازيلي يتظاهرون ضد نظام الاقتراع الإلكتروني الحالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 02:03 صباحا
أنصار للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يتظاهرون دعمًا له، في ريو دي جانيرو. (أ ف ب)

تجمّع آلاف المتظاهرين الأحد في البرازيل دعمًا للرئيس جايير بولسونارو واحتجاجًا على نظام الاقتراع الإلكتروني المعمول به منذ عام 1996.

في ريو دي جانيرو، سار نحو ثلاثة آلاف شخص على شاطئ كوباكابانا معظمهم بلا كمامات، وارتدوا ملابس باللونين الأصفر والأخضر اللذين يرمزان إلى العلم البرازيلي، وفق «فرانس برس».

تزوير
وقال رونالدو كالفالكانتي (46 عاما)  في ريو «ما نريده هو إعادة فرز الأصوات علنًا لمزيد من الشفافيّة، لأنّه كانت هناك شبهات بحصول تزوير».

وبولسونارو الطامح إلى إعادة انتخابه في عام 2022، لا يطالب بالعودة إلى التصويت بالبطاقات الورقيّة، ولكن بطباعة إيصال بعد كلّ تصويت يتمّ عبر صندوق الاقتراع الإلكتروني، وذلك من أجل السماح بإعادة فرز الأصوات حضوريًا.

بالنسبة إلى المحلّلين، يحاول الزعيم اليميني المتطرّف تمهيد الطريق للطعن في النتيجة في حال هزيمته، على غرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يُكنّ له إعجابًا كبيرًا.

الوطن الحبيب
وفي كوباكابانا، رفع علم برازيلي كبير مع شعار «باتريا أمادا» (الوطن الحبيب)، وهو الشعار الرسمي لحكومة بولسونارو، على رافعة في أكثر شواطئ ريو السياحية شهرة.

ولم يشارك بولسونارو في شكل مباشر بالاحتجاج الذي ضمّ الآلاف في برازيليا، لكنّه ألقى خطابًا عبر دائرة الفيديو المغلقة، مكرّرًا «انتقاده لنظام التصويت الحالي ومؤكّدًا أنّه لن يقبل انتخابات ليست «نظيفة وديموقراطيّة». وأضاف أنّه سيفعل «كلّ ما يتطلّبه الأمر» من أجل فرض طباعة إيصالات ورقيّة للتصويت الإلكتروني.

الاقتراع الإلكتروني
وبعد الظهر، ألقى بولسونارو أيضًا كلمة أمام آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا في ساو باولو، أكبر مدن البلاد. وأعلن أنّ «إرادة الشعب يجب أن تسود. أتمنّى أن يتمّ ذلك بعد هذه التظاهرة»، في إشارة منه إلى التصويت المقرّر الخميس في لجنة بمجلس النواب على مشروع قانون يتعلّق بطباعة إيصالات ورقيّة بعد كلّ تصويت يتمّ عبر صندوق الاقتراع الإلكتروني.

والخميس، خلال جلسته الأسبوعيّة المباشرة عبر فيسبوك، أكّد بولسونارو اقتناعه بأنّ تزويرًا حصل خلال آخر اقتراعين للانتخابات الرئاسيّة، معتبرًا أنّه كان ينبغي أن يُنتَخب في الدورة الأولى في عام 2018. لكنّه لم يقدّم أدنى دليل على عمليّات التزوير هذه، في حين تؤكّد المحكمة الانتخابيّة العليا أنّ النظام الحالي شفاف تمامًا ولا تشوبه أيّ مخالفات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
في الذكرى الأولى..انفجار مرفأ بيروت مأساة تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية ...
عربى
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 3.3% في ...
اقتصاد
«فرانس برس»: حركة «النهضة» تواجه عداء متزايدا من التونسيين
عربى
«عكس التيار »: عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب
فيديو
«عكس التيار »: عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة
فيديو
«فرانس برس»: إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية
عربى
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
إيطاليا تؤزم علاج منتخب الكرة المصغرة.. ومصر أو تركيا أقرب بديل خلال ساعات.. ...
رياضة محلية
555 هدفا في 264 مباراة حصيلة الدوري الليبي قبل نصف النهائي الناري.. الأحد
رياضة محلية
ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد
رياضة عالمية
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: ملايين الأميركيين مهددون بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة (دلتا)
دولى
الإثنين ..ليبيا تنتظر إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية في جلسة «النواب»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كروس أوفر جديدة من «MG»