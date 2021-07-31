الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»

لقطة من تظاهرة دعما لناشطين مسجونين في الجزائر، 7 مايو 2021. (أ ف ب)

قرَّرت السلطات الجزائرية، السبت، سحب اعتماد قناة «العربية» السعودية، متهمة إياها بـ«التضليل الإعلامي»، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارة الاتصال قررت، السبت «سحب الاعتماد الممنوح لممثلي القناة التلفزيونية العربية بالجزائر»، وفق «فرانس برس».

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وأفاد أن القرار جاء نتيجة «عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتصبح «العربية» بذلك ثاني قناة تلفزيونية أجنبية بعد «فرانس 24» يُسحب اعتمادها في الجزائر منذ يونيو.

«التحامل المتكرر»

وقررت السلطات الجزائرية في 13 يونيو سحب اعتماد «فرانس 24» بسبب «التحامل المتكرر» للقناة الاخبارية «على الجزائر ومؤسساتها»، بعدما حذّرتها في مارس على خلفية تغطيتها لتظاهرات «الحراك» المناهضة للنظام.

وبدأت احتجاجات «الحراك» في فبراير 2019 رفضًا لولاية خامسة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومطالبة بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

واحتلت الجزائر المرتبة الـ146 (من 180) في مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في العالم للعام 2021، أي أنها بقيت في المرتبة نفسها التي احتلتها العام الماضي. لكنها تراجعت 27 مرتبة منذ سنة 2015.