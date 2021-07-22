أكثر من 230 مهاجرا دخلوا مليلية قبل فجر اليوم

مهاجرون يقتحمون السياج الحدودي مدينة «مليلية» المغربية المحتلة، (أرشيفية: الإنترنت)

عبر أكثر من 230 مهاجرًا من أفريقيا، جنوب الصحراء، السياج الذي يفصل بين المغرب وجيب مليلية المحتل من إسبانيا قبل فجر اليوم الخميس، كما أعلنت السلطات الإسبانية.

وأفادت عن «تدفق هائل» لأكثر من 300 مهاجر حاولوا عبور الحدود، ونجح 238 منهم في تسلق السياج، جميعهم ذكور، حسب وكالة «فرانس برس».

وحدثت الواقعة بعد شهرين من تدفق عشرة آلاف شخص إلى سبتة في شمال أفريقيا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.

وأشارت السلطات إلى أن المهاجرين استخدموا «خطافات» لتسلق السياج الحدودي رغم أنه مجهز بتدابير «مضادة للاقتحام»، دون تحديد ماهيتها.

وأضافت أن ثلاثة عناصر من الشرطة المدنية أصيبوا «بجروح طفيفة» من الخطافات التي استخدمها المهاجرون الذين كانوا يحاولون عبور السياج.