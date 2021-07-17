خبراء صينيون للتحقيق في انفجار حافلة بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 10:48 صباحا
عنصر في قوات حرس الحدود الباكستانية، سبتمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

دانت الصين بشدة، السبت، انفجار الحافلة في شمال غرب باكستان الذي أسفر الأربعاء عن 12 قتيلاً على الأقل بينهم تسعة صينيين، معتبرةً أنه «اعتداء». 

وقال وزير الأمن العام الصيني تشاو كيجي إن بكين «أرسلت إلى المكان خبراء تقنيين للمساعدة في التحقيق»، في وقت تحدثت إسلام أباد من جهتها عن «حادث فني»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم الأربعاء، قتل عشرة أشخاص بينهم ستة صينيين في انفجار حافلة في باكستان سقطت بعدها في وادٍ، على ما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة المحلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الانفجار تسبب في سقوط الحافلة في وادٍ، ومقتل عشرة أشخاص بينهم ستة صينيين، وجرح 31 صينيا آخرين في الانفجار الذي وقع في إقليم كوهيستان الأعلى.

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