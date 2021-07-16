بايدن: التضليل في وسائل التواصل بشأن «كورونا» يقتل الناس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 10:43 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس «كورونا» المستجد والتطعيمات «تقتل الناس».

وذكر للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض، إنهم «يقتلون الناس.. الوباء الوحيد الذي لدينا هو بين غير المطعمين، وهم يقتلون الناس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد البيت الأبيض بشكل حاد لهجته هذا الأسبوع ضد مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالبا إياها ببذل مزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة حول اللقاحات.

تعمل الولايات المتحدة على إعادة إطلاق حملة التطعيم، لاسيما في مواجهة الانتشار السريع جدا لمتحوّرة دلتا.

وانتقدت الناطقة باسم إدارة جو بايدن «فيسبوك» بصورة مباشرة الخميس، وقالت «هناك نحو 12 شخصا ينتجون 65% من المعلومات المضللة المعادية للقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي، جميعهم ما زالوا نشطين على فيسبوك، بينما تم حظر البعض من منصات أخرى».

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