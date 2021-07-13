بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة تشكل أهم «اختبار في زمننا»، منتقدا ادعاء سلفه السابق دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

وانتقد الرئيس الديمقراطي في كلمة في فيلاديلفيا، سلفه دونالد ترامب المستمر في ادعاء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من دون أدلة، قائلا: «إنها كذبة كبيرة (...) ليست سوى كذبة كبيرة».

يأتي تصريح بايدن بشأن حماية حق الانتخاب في أميركا، في الوقت الذي تضاعف فيه المعارضة الجمهورية على مستوى الولايات قوانين تقيد حقوق الأقليات في الانتخاب.