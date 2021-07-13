أفغانستان: مقتل 4 مدنيين في انفجار بالعاصمة كابل

قتل أربعة مدنيين وجرح خمسة آخرون في انفجار في العاصمة الأفغانية، الثلاثاء، حسبما أعلنت الشرطة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووقع الانفجار في ساعة الذروة «في وسط كابل»، وفق ما صرح الناطق باسم الشرطة، فردوس فرمرز للصحفيين.