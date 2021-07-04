انخفاض إصابات كورونا.. مصر تخفف قيود الإشغال في الفنادق والمطاعم ودور السينما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 10:38 مساء
مواطن مصري يرتدي كمامة ويمر أمام رسم جداري لعلم مصر. (الإنترنت)

 قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن المجلس خفف الأحد قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية من 50% إلى 70% مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وقال البيان «تمت الموافقة علي زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات (المقاهي)، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلا من 50 %»، وفق «رويترز».

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وتخفف مصر تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء منذ الأول من يونيو. وأظهرت الأرقام الرسمية تسجيل 181 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت و27 حالة وفاة بسبب المرض.

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