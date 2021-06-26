هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أطراف أربيل بإقليم كردستان العراق

لحظة انطلاق طائرة مسيرة. (الإنترنت)

استهدف هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، ليل الجمعة إلى السبت، قرية واقعة على أطراف أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية، مما تسبب بأضرار في منزل أحد سكان المنطقة، بحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

ونددت القنصلية الأميركية في أربيل بتغريدة بهذا الهجوم، معتبرة أنه يشكل «خرقا واضحا لسيادة العراق»، فيما لم يصدر أي تأكيد حتى وقت متأخر جدا من سلطات الإقليم بشأن هذا الهجوم بمسيرات كتبت عليها شعارات مماثلة للتي تستخدمها عادة الفصائل الموالية لإيران، بحسب صور نشرها جهاز مكافحة الإرهاب، وفق «فرانس برس».