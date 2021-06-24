وزير الخارجية الأميركي يصل باريس ضمن جولة أوروبية

وزير الخارجية الأميركي على سلم الطائرة لدى وصوله إلى باريس، الخميس 24 يونيو 2021. (حساب بلينكن على تويتر)

وصل وزير الخارجية الأميركي، انتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس ضمن جولة أوروبية بدأها من العاصمة الألمانية حيث شارك في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية الي عقد أمس الأربعاء.

وقال بينكن عبر حسابه على «تويتر»: «سعيد جدًا بالعودة إلى باريس والتعامل مع أقدم حليف لنا. لقد اعتمدت الولايات المتحدة على فرنسا كشريك وثيق منذ تأسيس بلدنا».

ومن المقرر أن يلتي بلينكن غد الجمعة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ثم الرئيس مانويل ماكرون بقصر الإليزيه. قبل أن يتوجه بعد ذلك إلى روما للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش.