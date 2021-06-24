ضغوط دولية على روسيا لإبقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لدخول المساعدات لإدلب السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 12:08 صباحا
سوريون يتظاهرون في مدينة إدلب احتجاجاً على استخدام روسيا والصين، الداعمتين لدمشق، حق النقض على قرار تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات. (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّها حضّت مع دول عدّة روسيا على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسورية مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي «أطالب بإلحاح أعضاء المجلس بالتوصّل إلى توافق حول الإذن بالعمليات العابرة للحدود بصفتها شريان دعم حيوياً، لعام إضافي»، وفق «فرانس برس».

إغلاق معبر باب الهوى
وشدّد الأمين العام على أنّ «عدم تمديد الإذن الصادر عن مجلس الأمن ستكون له تداعيات مدمّرة. الشعب السوري بحاجة ماسّة إليه، ومن الأهمية بمكان أن نحشد كل قدراتنا عبر كلّ القنوات». وتجرى مفاوضات حول مشروع قرار أعدّته إيرلندا والنروج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، وسط خشية من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاق معبر باب الهوى.

-  سورية: الحرب أوقعت نحو نصف مليون قتيل خلال أكثر من عشر سنوات

وفي العام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مراراً حقّ النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غرب سورية، وتدخل عبره شهرياً حوالى عشرة آلاف شاحنة. وحذّر دبلوماسيون من أنّ روسيا قد تستخدم مجدّداً حقّ النقض.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنّه «بالنسبة إلى روسيا، السيادة الوطنية لها الأولوية على إيصال المساعدات الإنسانية»، مسلّماً بقلة الأدوات المتاحة أمام الغرب على هذا الصعيد باستثناء الضغط للتصدّي لموسكو التي تتحكّم منذ زمن بمواقف الأمم المتحدة في الملف السوري.

رقابة النظام
ويتيح معبر باب الهوى دخول المساعدات الإنسانية من دون رقابة النظام. وتبرّر روسيا رفضها تمديد الإذن بأنّ هناك معابر بديلة تمرّ بالعاصمة السورية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب. ويقطن تلك المنطقة وحدها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين. في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة دعت الثلاثاء نحو ثلاثين دولة إلى تجديد الإذن بدخول المساعدات عبر الحدود.

وحذّرت الدول في رسالتها من أنّ «التجديد للآلية العابرة للحدود أساسي لضمان التوزيع المباشر والمستمر للقاحات لكلّ السوريين عبر نظام كوفاكس»، مشدّدة على أنّ عدم التجديد ستكون له تداعيات مدمّرة على ملايين السوريين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأوروبي لمراقبة الأمراض»: المتحورة «دلتا» ستشكل 90% من إصابات «كوفيد» في ...
دولى
الدبيبة: الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان المسيرة نحو الانتخابات
ليبيا
«الدولية للحقوقيين» تدعو إلى تضمين المحاسبة والعدالة الانتقالية في جدول أعمال ...
ليبيا
«الأسوأ آت».. تقرير أممي يحذر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية
اقتصاد
دراسة لـ«إسكوا»: السلام في ليبيا سيجلب مكاسب بـ162 مليار دولار لدول الجوار
ليبيا
«فرانس برس»: باب العزيزية من مقر القذافي إلى ملجأ العائلات الليبية الباحثة عن ...
ليبيا
فريق دولي يحذر من زيادة انعدام الأمن الغذائي في ليبيا بسبب الصدمات المناخية
ليبيا
«الحر» وطرح الأحمال يجتمعان على الليبيين ودرجة الحرارة تصل 48 في طرابلس
ليبيا
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
بدء محاكمة امرأة في فرنسا قتلت رجلا اغتصبها وهي طفلة
منوعات
المدعي العسكري بالقيادة العامة يمنع سفر 6 مسؤولين بالحكومة الموقتة السابقة
ليبيا
عقيلة صالح: مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن إعادة التطعيم بلقاح «سبوتنيك لايت»؟