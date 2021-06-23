الاتحاد الأوروبي يناقش منح مساعدات بقيمة 5.7 مليار يورو للاجئين السوريين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 07:16 مساء
مقر الاتحاد الأوروربي في بروكسل. (أ ف ب)

ستقترح المفوضية الأوروبية، الخميس، على قادة الدول السبع والعشرين خلال اجتماعهم في قمة بروكسل تخصيص 5.7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى العام 2024.

ويخصص مبلغ بقيمة 3.5 مليار يورو لمساعدة 3.7 مليون سوري يعيشون في تركيا هربًا من النزاع المستعر في بلادهم، بحسب وثيقة اطلعت عليها «فرانس برس».

535 مليون يورو
وورد في الوثيقة أنه تم بالفعل تقديم مبلغ أولي قدره 535 مليون يورو لمواصلة عمليات الاتحاد الأوروبي في تركيا خلال العام 2021. وكان قادة أوروبيون طالبوا بهذا الاقتراح في مارس، لكن المفوضية تأخرت في قرارها ما دفع الدول الأعضاء إلى توجيه اعتراضات أُحيلت إليها الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية.

من المقرر أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء، الأربعاء، المقترح، على أن يتم بعد ذلك دراسة المشروع من قبل القادة الأوروبيين الذين سيلتقون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، المدعو إلى قمتهم.

ووصل غوتيريس إلى بروكسل الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولي المفوضية الأوروبية ومع السلطات البلجيكية. وسيُصرف المبلغ من الميزانية المشتركة، لكن «يمكن للدول الأعضاء أن تقرر إضافة مساهمات على الصعيد الوطني حسب تقدير الاحتياجات»، وفق ما ذكر دبلوماسي أوروبي.

الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعي
ومن المقرر أن يغطي التمويل الأوروبي «الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بالنسبة للاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وخلق فرص العمل»، بحسب الاقتراح. ويريد الاتحاد الأوروبي مراجعة مساعداته و«الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي»، نظرًا إلى امتداد النزاع في سورية.

ويسمح هذا الإجراء بتضمين تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، خاصة على حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي، بحسب الاقتراح. وكان الاتحاد الأوروبي خصص بالفعل أكثر من ستة مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة. وأوضحت المفوضية أنه «تم إنفاق 4.1 مليار يورو وسيتم تقديم ملياري يورو المتبقية خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجال البنية التحتية».

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