بوريل: على الاتحاد الأوروبي اعتماد الرد والإكراه والحوار بمواجهة روسيا

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. (الإنترنت)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أنه على الاتحاد أن يكون قادرا على «الرد والإكراه والحوار» في آن واحد في مواجهة موسكو، فيما يعقد الرئيسان الأميركي والروسي قمة في جنيف.

ونقلت «وكالة فرانس برس» عن بوريل قوله، إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الروسية «في أدنى مستوياتها»، وذلك عند عرضه تقريرا حول مقاربة جديدة للعلاقات مع روسيا طلبه قادة الاتحاد الأوروبي تمهيدا لقمتهم في 24 و25 يونيو.

وأضاف: «هذه الأفعال الثلاثة تمثل الخطوط التوجيهية لتحركنا»، وتابع: «إذا وافقت الدول الأعضاء على هذه التوصيات فيجب أن تعمل على فرض احترامها وعدم السماح لروسيا بأن تشق صفوفنا».

وأوضح «روسيا لا تريد إجراء مباحثات مع الاتحاد الأوروبي. هي تفضل التحدث مباشرة مع بعض أعضائنا، هؤلاء الذين لهم أهمية خاصة في نظرها. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدي وحدة لإرغام روسيا على التباحث معه».

وعرض خط العمل الجديد للاتحاد الأوروبي نشر تزامنا مع بدء قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف. وسيعرض بايدن على نظيره «الخطوط الحمر»، التي اعتمدها قادة الدول الأعضاء في حلف الأطلسي، الثلاثاء.