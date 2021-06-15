خمسون منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 03:50 مساء
جانب من مرفأ بيرون المدمّر جراء انفجار الرابع منأغسطس 2020. (أ ف ب)

دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدم.

ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس، موقعا أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح عدا تدمير أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

بعثة تحقيق دولية
وتوجهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلا عن 62 شخصا من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه «آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة»، على اعتبار أن الانفجار شكل «مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق، الحق في الحياة».

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ودعا الموقعون إلى «إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة»، معتبرين أنه «مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة». 

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت «عدة عيوب في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية»، بينها «التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة».

عرقلة التحقيقات
واعتبرت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أنّه «كان لدى السلطات اللبنانية أكثر من عشرة أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة». وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية إن «السلطات اللبنانية عرقلت وتملصت وماطلت في التحقيق المحلي المستمر».

أجج الانفجار غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها التي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحمّلها أيضاً مسؤولية الكارثة بعدما تبين أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وقد دخلت السياسة على خط التحقيق في لبنان وساهمت في عرقلته خاصة بعدما ادعى المحقق العدلي فادي صوان على مسؤولين سياسيين بتهمة الإهمال، قبل أن تتم تنحيته.

مرحلة «الاستدعاءات»
وفي فبراير الماضي، جرى تعيين طارق بيطار محققاً عدلياً جديداً في الانفجار.  وقال بيطار، الشهر الحالي لصحفيين، إنه سيبدأ مرحلة «الاستدعاءات» خلال الأسابيع المقبلة بعدما اقترب «من الانتهاء من مرحلة التحقيق التقني والفني».

وأوضح أن التحقيق «يسير على ثلاث فرضيات»، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو «الاستهداف الجوي»، لافتا إلى أن التقرير الذي تسلمه مؤخرا من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحدى هذه الفرضيات. وكانت مصادر قضائية أفادت، في وقت، بأن بيطار استبعد فرضية الاستهداف الجوي.

وبالإضافة إلى تحديد كيفية وقوع الانفجار، يتعلق التحقيق أيضا بتحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وأسباب تركها مخزنة لسنوات.

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