جونسون يدعو الأوروبيين إلى «القبول بتسويات» بشأن أيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 03:51 مساء
بوريس جونسون في داونينغ ستريت، 22 يناير 2021. (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، الأوروبيين على هامش قمة مجموعة السبع إلى «البراغماتية والقبول بتسويات» بشأن ترتيبات ما بعد «بريكست» لأيرلندا الشمالية التي تشكل مصدر توتر كبير في المقاطعة البريطانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن جونسون أوضح بعد سلسلة اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «رغبته في البراغماتية والقبول بتسويات من جانب الجميع، لكنه شدد على أن حماية اتفاق الجمعة العظيمة (السلام) أمر بالغ الأهمية».

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