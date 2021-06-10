12 قتيلا وسبعة جرحى بانهيار مبنى في مومباي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 09:03 مساء
عمليات إنقاذ في موقع مبنى انهار في مدينة مومباي الهندية في 10يونيو 2021 (أف ب)

أعلنت السلطات الهندية، الخميس، أن 12 شخصا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال لقوا حتفهم في انهيار مبنى في مومباي، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقالت سلطات عاصمة ولاية ماهاراشترا (غرب)، إن انهيار المبنى الذي يقع في حي فقير، مساء الأربعاء، أدى إلى جرح سبعة أشخاص آخرين، حسب وكالة «فرانس برس»، ومن بين الجرحى كان ستة في حال مستقرة، بينما أدخلت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما إلى المستشفى في حالة حرجة.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ، الخميس، للعثور على عدد من المفقودين. ونقلت صحيفة أنديان إكسبريس اليومية عن برابات راهانجديل المسؤول في بلدية مومباي أن «ثلاثة اشخاص يمكن أن يكونوا عالقين (تحت الأنقاض)، وما زالت عمليات البحث جارية». وتم إجلاء سكان المباني المجاورة التي بدت في حالة سيئة وخطيرة.

وتقع حوادث انهيار مبانٍ مشيدة بطريقة سيئة باستمرار خلال موسم الأمطار الذي بدأ، الأربعاء، في بومباي، ويتسبب عادة بفيضانات تؤدي إلى فوضى في حركة السير.

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