السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو

أعمال بناء سد النهضة. (الإنترنت)

ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى، الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو، وهي عملية من المتوقع أن تتسارع وتيرتها في يوليو وأغسطس بعد هطول الأمطار الموسمية.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية «إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. بدأت وفعليا المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط مما يعنى حجز كميات من المياه ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس»، بحسب «رويترز».

ملء الخزان

وبدأت إثيوبيا العام الماضي ملء الخزان خلف السد، الذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

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وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من ملئه. وتعثرت مرارا المحادثات التي كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل.

السد تهديد وجودي

وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وإنها تؤكد حقوقها في مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية.

وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا. ويشعر السودان بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.